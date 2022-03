Ravanusa, il sottosegretario Floridia sui luoghi dell’esplosione

Il sottosegretario all’Istruzione Barbara Floridia questa mattina è in visita a Ravanusa. Accompagnata dal Sindaco Carmelo D’Angelo, dal Prefetto Maria Rita Cocciufa, e dai deputati del M5S Filippo Perconti e Giovanni Di Caro, il sottosegretario ha visitato i luoghi dell’esplosione del 11 dicembre e poi si è recata nella scuola “Don Bosco”, la scuola blu che e’ stata scalfita da detriti generati dalla forte esplosione.

“Oggi ricordiamo il suo insegnamento con una targa e una cerimonia in suo onore e delle altre vittime della tragedia. E portiamo un messaggio importante di vicinanza e presenza dello Stato: il ministero dell’Istruzione ha infatti adottato un provvedimento che prevede lo stanziamento di oltre 350.000 euro per il ripristino e la messa in sicurezza della scuola ‘Don Boscò, danneggiata dall’esplosione. Restituire la scuola a questa comunità il modo migliore per onorare la memoria del professor Carmina e di tutti coloro che persero la vita in quel tragico 11 dicembre”. Così la sottosegretaria all’istruzione Barbara Floridia, senatrice M5S.

Nei giorni scorsi il primo cittadino D’Angelo aveva reso noto che a distanza di pochi mesi, è pronto per essere approvato il progetto cantierabile di riqualificazione dell’area devastata dall’esplosione e la realizzazione di nuovi alloggi in sostituzione di quelli danneggiati.

A seguire il sottosegretario Floridia si recherà a Favara per visitare la scuola abbandonata “La Mendola” per la quale il Comune ha presentato un progetto di riqualificazione.