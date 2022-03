Si è riunita, su iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale Mimmo Licata, la conferenza di capigruppo

Si è riunita, giovedì 10 marzo scorso, su iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale Mimmo Licata, la conferenza di capigruppo, cui hanno partecipato i consiglieri Carmelo Onolfo (nominato capogruppo della lista Corbo sindaco in sostituzione di Luigi Salvaggio, rinunciatario per giustificati motivi), Lillo Restivo (lista Facciamo squadra), Angelo Cuva (supplente di Di Fazio – lista Soprattutto Canicattì), Gianluca Cilia (lista Onda), Liliana Marchese Ragona (Fratelli d’Italia).

Viste le corpose mozioni presentate all’ufficio di Presidenza dalle diverse compagini politiche, nonchè la deliberazione per la dichiarazione di dissesto finanziario, la conferenza ha stabilito che la discussione del dissesto sia trattata in una specifica seduta calendarizzata per fine mese e l’indizione di un consiglio comunale per venerdì 18 marzo in cui il civico consesso tratterà le mozioni e due delibere di ratifica.

Durante la conferenza sono emerse anche le criticità di carattere sociale che hanno interessato la comunità canicattinese nelle ultime settimane e che preoccupano non poco l’intero consiglio comunale.

Sarà questo uno degli argomenti che saranno trattati con particolare interesse nel prossimo C.C.

