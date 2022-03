Sorpreso con cocaina pronta per lo spaccio: arrestato 31enne

Proseguono i controlli antidroga su tutto il territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Agrigento.

Un giovane di 31 anni, Michele Bongiorno, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il giovane è incappato in un controllo dei militari dell’Arma, e in pochi attimi è saltata fuori la droga, 5 grammi di cocaina pronta per essere spacciata. L’ispezione è proseguita nell’abitazione del giovane, dove è stato rinvenuto un bilancino di precisione.

Per il trentunenne è dunque scattato l’arresto in flagranza di reato, e su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato posto ai domiciliari. Bongiorno era stato era stato condannato nell’ambito del processo per l’omicidio dell’imprenditore di Serradifalco Luigi Salvo, il cui cadavere carbonizzato venne trovato nelle campagne favaresi.