Canicattì, Convocazione Consiglio Comunale ordinario per venerdì 18 marzo

Si comunica, ai sensi dell’art. 44, e seguenti, del Regolamento Funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, che il Consiglio Comunale è convocato, in seduta pubblica ed in sessione ordinaria, per le ore 19:00 di venerdì 18 marzo 2022 in prima convocazione e all’occorrenza alle ore 20:00 in seconda convocazione.

Pertanto, si invita la S.V., nella qualità, a partecipare alla seduta che SI TERRÀ NELLA SALA CONSILIARE DI CORSO UMBERTO I. PER L’OCCASIONE SARANNO ADOTTATE TUTTE LE MISURE NECESSARIE AL FINE DI OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI VIGENTI IN TEMA DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:

1. LETTURA E APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI.

2. INTERROGAZIONI.

3. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “ORDINANZA SINDACALE N. 16/2022 – ESPRESSIONE DI VOTO EX LETTERA B), COMMA 4, ART.32 DEL VIGENTE REGOLAMENTO”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 8939 DEL 07/03/2022, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI CUVA ANGELO, MURATORE CALOGERO E DI FAZIO GIANGASPARE.

4. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “SICUREZZA SOCIALE E ORDINE PUBBLICO”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 9563 DEL 10/03/2022, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI ALESSI ANITA, LICATA DOMENICO, RESTIVO CALOGERO, TURCO ALIDA E LO GIUDICE GIUSEPPE.

5. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: INDIRIZZO PER L’ADESIONE ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA “COMUNI-CHIAMO”, O ALTRA EQUIVALENTE A SCELTA DELL”AMMINISTRAZIONE, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 4894 DEL 08/02/2022, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE FALCONE FABIO.

6. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “MISURE DI CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO NEL COMUNE DI CANICATTÌ”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 6817 DEL 21/02/2022, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI RESTIVO CALOGERO, LICATA DOMENICO, TURCO ALIDA, ALESSI ANITA E LO GIUDICE GIUSEPPE.

7. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “NO ALLA GUERRA – INIZIATIVE POLITICHE ED ISTITUZIONALI PER FRONTEGGIARE LA CRISI UMANITARIA IN ATTO”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 9351 DEL 08/03/2022, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI CUVA ANGELO, MURATORE CALOGERO, DI FAZIO GIANGASPARE, CILIA GIANLUCA, SCIABARRÀ CESARE, MARCHESE RAGONA LILIANA, LALICATA GIUSEPPE E FALCONE FABIO.

8. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “8 MARZO 2022 – INTITOLAZIONE DI UNA VIA/PIAZZA CITTADINA A FELICIA BARTOLOTTA”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 9337 DEL 08/03/2022, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI CUVA ANGELO, MURATORE CALOGERO E DI FAZIO GIANGASPARE.

9. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “CONTRASTARE IL CONFERIMENTO ILLECITO DI RIFIUTI NELLE PIAZZOLE DI SOSTA SUI TRATTI RICADENTI NEL TERRITORIO DI CANICATTÌ E GESTITI DA ANAS”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 9567 DEL 10/03/2022, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI RESTIVO CALOGERO, LICATA DOMENICO, TURCO ALIDA, ALESSI ANITA E LO GIUDICE GIUSEPPE.

10. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “EMERGENZA ABITATIVA E RESOCONTO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI ALLOGGI POPOLARI”: PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 9752 DEL 11/03/2022, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI LALICATA GIUSEPPE, MARCHESE RAGONA LILIANA, SCIABARRÀ CESARE, CILIA GIANLUCA.

11. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE DI BILANCIO 2020/2022 – GESTIONE NECESSARIA ANNO 2022”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 4205 DEL 02/02/2022, PROPONENTE RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3 DOTT.SSA CARMELA MELI.

12. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “COMPENSAZIONE DELLE MINORI ENTRATE TRIBUTARIE IN SEGUITO ALL’ESENZIONE E/O RIDUZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI – ART 11 LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 12 MAGGIO 2020”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 9299 DEL 08/03/2022, PROPONENTE RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3 DOTT.SSA CARMELA MELI.

Si precisa che:

a) ai sensi dell’art. 28, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, la mancanza del numero legale all’ora prevista per

l’adunanza di prima convocazione, ovvero nel corso dei lavori, comporta il rinvio dei lavori all’ora successiva, in seconda

convocazione, per la quale è necessario il quorum strutturale di due quinti dei Consiglieri assegnati;

b) se anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta verrà sciolta e riconvocata.