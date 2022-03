Canicattì, ruba bottiglia di vino e minaccia cassiere: denunciato 50enne

Entra in un market, ruba una bottiglia di vino e appena viene scoperto e bloccato da uno dei dipendenti lo minaccia di morte. E’ accaduto a Canicattì dove un cinquantenne del posto è stato denunciato per furto e minacce. L’uomo, una volta scoperto con la refurtiva, è prima uscito dal negozio per poi rientrar e tentare il furto di un’altra bottiglia.

A quel punto, fermato nuovamente, ha provato a colpire con alcuni schiaffi il cassiere dopo averlo minacciato di morte: “Ti sparo, ti ammazzo, ti infilo un coltello in gola” avrebbe detto. Sono intervenuti gli agenti del locale commissariato che lo hanno bloccato, identificato e denunciato a piede libero.