Caro prezzi, preoccupazione per i panificatori

Aumento delle materie prime e dei costi dell’energia, l’Assipan, l’associazione dei panificatori aderente a Confcommercio Agrigento, manifesta “forte apprensione per una serie di minacce che stanno minando la stabilità lavorativa di tutti gli operatori del settore, causa della chiusura di laboratori e punti vendita che non riescono più a sostenerne i costi”.

Ad essere lievitate sono soprattutto le spese che riguardano i costi di trasporto e imballaggio delle materie prime, cui si aggiunge adesso l’impennata dei prezzi di gas ed energia elettrica, tanto che alcuni panificatori stanno tornando a forme di alimentazione a legna.

“Ogni giorno i problemi d’affrontare sono tanti, ma mai come adesso l’aumento dei costi delle materie prime e l’aumento, vertiginoso, delle bollette di gas ed energia elettrica hanno inciso così tanto sulla gestione delle nostre attività – dichiara Giacomo Zimbardo, vice presidente provinciale di Confcommercio Agrigento e componente del consiglio nazionale di Assipan – purtroppo il rincaro del gasolio ha fatto salire alle stelle i costi di trasporto e dei materiali per il confezionamento dei prodotti, rendendo insostenibile la gestione dell’attività di panificazione, non riuscendo a sostenere i costi attraverso il prezzo di vendita. Oramai si è superata la fase di allarme e si è già raggiunto un livello insostenibile per tutto il comparto – conclude Zimbardo – che ha la necessità di risposte immediate quali ad esempio che si intervenga concretamente sulle componenti fiscali delle bollette di luce e gas, aumentando il livello di esenzione per il comparto, bisogna scongiurare o meglio limitare il trend negativo della chiusura delle attività, in ogni modo possibile”.