Licata, due progetti per il contrasto alla povertà educativa

La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, ha ritenuto ammissibili due progetti del Comune rivolti al contrasto della povertà educativa e al sostegno delle opportunità culturali di bambini e ragazzi.

Si tratta di due progetti presentati nel 2021 che si riferiscono alle aree di intervento “relazione ed inclusione” e “arte e cultura”.

Ad annunciarlo il Sindaco Giuseppe Galanti e l’assessore alle Pari Opportunità Violetta Callea.

<< Come Assessore alle Pari Opportunità – è il commento di Violetta Callea - ho curato, assieme all’Ufficio Europa del Comune, il progetto relativo all' area di intervento "relazione ed inclusione" posizionatosi al novantesimo posto su circa 450 progetti ammessi a valutazione. Gli obiettivi sono quelli di promuovere l’inclusione sociale delle fasce più deboli della popolazione, bambini, adolescenti, disabili, anche di nazionalità diverse, con il coinvolgimento delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, favorendo la prevenzione della dispersione scolastica e lo sviluppo di processi di integrazione, coesione e solidarietà sociale. I destinatari, circa 500 studenti di ogni ordine e grado, disabili e non, oltre alle famiglie, svilupperanno la consapevolezza dell’importanza della reciprocità e della condivisione, al di là delle diversità e delle differenze culturali e sociali. Partner del progetto saranno gli istituti “Gugliemo Marconi”, “Enrico Fermi”, “Euroform” e la scuola paritaria dell’infanzia “Fedro”. Il partenariato sarà sicuramente di grande aiuto per raggiungere gli obiettivi previsti dal progetto, in quanto, le istituzioni scolastiche – conclude l’Assessore Callea - rivestono un ruolo fondamentale nella formazione socio-educativa degli studenti >>.