Ministero dei trasporti, “protocollo di intesa” con Autotrasportatori

La vice ministro ci ha Presentato un pacchetto di proposte – che ha chiamato “protocollo di intesa” che recepisce le nostre proposte sulle regole del settore. Ad oggi dal ministero dei trasporti non ci sono proposte su compensazioni per il caro carburanti. Sulla questione gasolio la vice ministra ci ha annunciato che la riposta alla categoria sarà data da un provvedimento generale del governo di cui non si conosce L entità effettiva. (Si apprende da fonti di stampa che con il consiglio dei ministri di questo giovedì ci sarà una riduzione generale del costo del gasolio di 15 cent). Per fermare la speculazione in atto, abbiamo chiesto di attuare dei controlli serrati oltre a fissare per decreto un tetto al prezzo del gasolio. Non abbiamo firmato alcun accordo ma il tavolo resta aperto permanentemente . Sabato sono confermate le nostre manifestazioni/assemblee per confrontarci con la categoria e anche per protestare contro le speculazioni sul prezzo e sulla carenza del canale extra rete.

Salvatore Bella