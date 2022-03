18enne di Canicattì scippata della collana mentre balla in discoteca

Le scippano una collana antica e dal valore di alcune migliaia di euro mentre è in pista a ballare in discoteca. E’ accaduto sabato sera in un locale nel quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento.

La malcapitata è una 18enne originaria di Canicattì. La ragazza si è resa subito conto del furto subito ma non è riuscita a vedere l’autore del gesto.

Quando ha fatto rientro a Canicattì si è presentata al locale commissariato e ha raccontato lo scippo. E non sarebbe neanche l’unica persona ad avere subito un furto in quella serata. Al via le indagini dei poliziotti per risalire ai responsabili.