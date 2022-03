Campobello di Licata, i festeggiamenti del Santo Patriarca San Giuseppe

In pieno svolgimento, a Campobello di Licata, i festeggiamenti del San to Patriarca San Giuseppe, organizzati dall’Unita’ pastorale San Giuseppe – Gesu’ e Maria. La festa, anche quest’anno – come succede da tre anni – si celebra nel rispetto delle restrizioni anti-covid. Ogni sera, alle ore 18,30, la santa messa. Venerdì la vigilia dei festeggiamenti, tra cui: il rito del Sacro Manto e la celebrazione eucaristica (18,30). Sabato 19 si entra nel vivo. Alle 11 Santa messa alla presenza dei sacri personaggi. In serata – annullata la processione cittadina -, adorazione eucaristica, messa e Vespri solenni (18,30).

Giovanni Blanda

