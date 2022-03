I carabinieri della Tenenza di Favara hanno denunciato un 25enne marocchino residente in città per detenzione e porto ingiustificato di coltello. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso in possesso di un’arma bianca con una lama di 20 centimetri. I militari dell’Arma hanno effettuato

loading..