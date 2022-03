Giovani Democratici di Canicattì, raccolta generi di prima necessità per civili ucraini

I Giovani Democratici di Canicattì, di concerto con il circolo territoriale del Partito Democratico, aderiscono all’iniziativa umanitaria promossa dal PD Sicilia e prevista a livello regionale per Domenica 20 Marzo.

La mobilitazione consiste nella raccolta di generi di prima necessità da destinare ai civili ucraini.

La raccolta si svolgerà Domenica mattina dalle 9:30 alle 12:30 nei pressi della Villa Comunale.

I beni oggetto di raccolta consistono in generi alimentari a lunga conservazione, generi per la cura dell’igiene di donne e bambini, e generi per la cura della salute personale, tra cui materiali per la medicazione e farmaci non prescrivibili le cui tipologie sono indicate nella locandina.

Confidando nella solidarietà dei nostri concittadini e ribadendo un grande NO a ogni forma guerra, vi aspettiamo in tanti questa Domenica mattina presso la Villa Comunale.

Per chi fosse impossibilitato a venire, ma volesse ugualmente contribuire alla raccolta, può contattarci telefonicamente al numero: 3335691350.

Claudio Ferro, Segretario Giovani Democratici Canicattì.

