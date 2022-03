Agrigento, illuminazione e semafori in tilt: vandali in azione

Illuminazione pubblica accesa anche di giorno e semafori in tilt in via Crispi, nel cuore di Agrigento. Ignoti vandali sono entrati in azione, approfittando delle ore notturne, danneggiando e spegnendo il generatore elettrico che regola l’accensione delle luci in una porzione della Città dei Templi.

La segnalazione era arrivata direttamente alla Polizia Locale da alcuni residenti che avevano notato di giorno i pali della luce accesi. Dopo un sopralluogo con una squadra di tecnici della ditta si è accertato che qualcuno avesse manomesso il generatore causando il danno. Si indaga per risalire ai responsabili.