Campobello di Licata. Aggiudicati i lavori di ristrutturazione di un immobile dell’Ipab Sillitti.

Diventa realtà la nascita di un del centro diurno che sarà

realizzato in alcuni locali di proprietà dell’Ipab Ignazio e Giovanni Sillitti di

Campobello di Licata. Infatti, sono stati consegnati i lavori alla ditta aggiudicataria

per il recupero, attraverso la ristrutturazione edilizia e la fruibilità dell’immobile di

proprietà dell’ Ipab che si trova in via Sammarco, da destinare a centro diurno. I

lavori dell’importo di circa 800 mila euro sono stati finanziati dall’assessorato

Regionale infrastrutture e mobilità e sono stati aggiudicati alla ditta Suron srl, con

sede a Palermo che ha effettuato un ribasso d’asta del 19,398%. Entro poco meno di

un anno l’Ipab e la collettività di Campobello di Licata, avranno la disponibilità di un

immobile ristrutturato, che dopo il necessario arredamento sarà adibito a centro

diurno e potrà rappresentare un importante punto di riferimento per realizzare

momenti di socializzazione, organizzando manifestazioni culturali, artistiche,

musicali e teatrali contribuendo alla formazione ed all’elevazione culturale dei

cittadini di Campobello di Licata. “Ringrazio per la collaborazione- dichiara il

commissario dell’Ipab Calogero Bongiorno- il comune di Campobello di Licata,

stazione appaltante, il sindaco Giovanni Picone, l’ingegnere Giovanni Casuccio e

tutti gli altri funzionari che hanno attivamente collaborato per la positiva conclusione

delle procedure di appalto. Un ringraziamento sentito, anche, al progettista il

geometra Giuseppe La Mattina. Credo che già entro la fine del 2022 – conclude il

commissario nominato dalla Regione Siciliana- questi lavori possano essere conclusi

da parte dell’impresa aggiudicataria in modo da dare a Campobello di Licata una sede

dove potere svolgere importanti momenti di aggregazione sociale, culturale e

ricreativa”. Il progetto relativo al finanziamento ricevuto dalla Regione Siciliana era

stato giudicato ammissibile nel febbraio del 2021. Attualmente l’immobile in

questione che vedrà la nascita del centro diurno è in completato stato di abbandono

ed in disuso da moltissimi anni.

loading..