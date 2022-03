Nel quadro della “Quaresima 2022”, venerdì 18 marzo, a Campobello di Licata, si terra la tradizionale Via Crucis. A seguire, alle ore 17, nella chiesa parrocchiale di Gesu’ e Maria, sara’ celebrata la santa messa. La Via Crucis avra’ luogo anche nella Chiesa Madre “San Giovanni Battista” e San Giuseppe. Mentre, il rito religioso, nella chiesa dell’Unità pastorale Chiesa Madre, inizierà con inizio alle ore 21. A causa del coronavirus, la Via Crucis non sara’, pertanto, comunitaria.

Giovanni Blanda

