Canicattì, revisione orari chiusura locali dove si somministrano bevande alcoliche

L’amministrazione comunale di Canicattì sensibile alle problematiche manifestate dai gestori di ristoranti e bar della Città, ha valutato la possibilità di modificare parzialmente l’orario di chiusura dei locali della movida. Nella nuova ordinanza a firma del sindaco Corbo si legge: ” sull’intero territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 31 dic.2022, dalle 18 alle 1,00 del giorno successivo, sono vietati la somministrazione e vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in bottiglie di vetro o altri materiali il cui uso improprio possa minacciare l’incolumità personale; l’utilizzo nelle aree pubbliche e aperte al pubblico di bottiglie di vetro o altri materiali il cui uso improprio possa minacciare l’incolumità personale; e’ consentita la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande di ogni tipo in contenitori di vetro se il consumo avviene all’interno dei locali e nelle aree esterne di pertinenza delle attività, legittimamente autorizzate all’occupazione del suolo pubblico. E’ imposta la chiusura di tutti i locali del territorio comunale entro e non oltre le ore 1,00 del giorno successivo;La musica in filodiffusione deve essere spenta entro e non oltre le ore 24:00

