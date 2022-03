Fa irruzione in palazzo e prende a calci porte dei condomini: arrestato 27enne

Sfonda le porte di un condominio ed entra nell’appartamento di una donna. A Modica nel Ragusano i carabinieri hanno arresto un 27enne, che dovrà adesso rispondere di violazione di domicilio e lesioni personali. I militari sono intervenuti in uno stabile nel centro storico cittadino, dove il giovane, in preda ai fumi dell’alcol, aveva iniziato a prendere a calci tutte le porte degli appartamenti nel tentativo di abbatterle. Dopo aver ferito uno dei condomini che lo aveva affrontato per impedirgli di entrare nella propria casa, il 27enne era riuscito a intrufolarsi nell’abitazione di una signora, dove i militari, chiamati dai residenti e intervenuti tempestivamente, lo hanno bloccato. Dopo la convalida dell’arresto, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

