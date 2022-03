Favara, furto di energia elettrica: arrestata una donna

I Carabinieri della tenenza di Favara hanno arrestato una donna C.C per furto di energia elettrica, residente in via Prampolini. A seguito di un mirato controllo i militari dell’arma hanno accertato che il contatore dell’energia elettrica era stato manomesso per registrare consumi più bassi. La stessa dopo formalità di rito veniva sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di convalida

loading..