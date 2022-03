“Irregolarità e lavoratori in nero”, denunciati 4 imprenditori agrigentini

Maxi controllo dei carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro, nei vari cantieri edili del territorio agrigentino per verificare il rispetto delle norme sanitarie, in materia di sicurezza e di regolarità di procedure. Alla fine dell’attività il bilancio è di quattro imprenditori denunciati e diverse sanzioni, dall’ingente importo, elevate. Scoperti anche lavoratori in nero e, in un caso, l’attività imprenditoriale è stata anche sospesa.

Tre dei cantieri controllati si trovavano ad Aragona. Un 36enne è stato denunciato per l’omessa relazione relativa ad un ponteggio. Una 49enne amministratrice della ditta è stata deferita per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori in quanto trovati sprovvisti di dispositivi sanitari. Un 41enne che si occupa di installazione di impianti elettrici e idrici, infine, è stato denunciato per l’omessa redazione del Piano esecutivo di sicurezza.

A Santa Margherita Belice i carabinieri hanno invece ispezionato il cantiere edile di una palazzina in ristrutturazione. In questo caso ad essere stato denunciato è stato il responsabile della ditta, un imprenditore 57enne, in seguito ad alcune irregolarità riscontrate.