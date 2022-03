Palma di Montechiaro, anziana immobilizzata e derubata in casa

Una pensionata 73enne di Palma di Montechiaro è stata immobilizzata e derubata di 350 euro in contanti e del libretto postale mentre si trovava all’interno del suo appartamento in via Donizetti.

Ad entrare in azione due malviventi, non armati ma incappucciati, che sono riusciti a intrufolarsi all’interno dell’abitazione dell’indifesa donna. L’hanno prima immobilizzata e poi dietro minaccia hanno chiesto dove si trovassero oro e soldi.

Il bottino alla fine è di 350 euro in contanti e del libretto postale della pensionata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno raccolta la testimonianza della donna. Al via le indagini per risalire ai responsabili dell’increscioso atto.