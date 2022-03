Ucraina, a Porto Empedocle una partita per la pace

L’associazione Mariterra di Porto Empedocle ha organizzato una ” partita per la pace”, un’ amichevole-amatoriale di calcetto tra i soci di tutte le associazioni e con ospiti speciali che sono stati coinvolti per gridare Pace. Si giocherà Venerdi 18 Marzo dalle 17 alle 19, presso il campo della Scuola Calcio Trinacria di Porto Empedocle -Piano Lanterna.

“Tutti insieme, uniti , diversi ma uguali, per contestare ogni guerra e ribadire sempre più forte i concetti di fratellanza e solidarietà, scrive in una nota l’associazione Mariterra. Trascorreremo qualche momento di leggerezza ma anche di riflessione e , durante la partita a squadre rigorosamente miste, sarà possibile donare fondi e beni per la popolazione Ucraina. Non mancheranno le sorprese venite a sostenerci , a sostenere il sano associazionismo ,che crea una eco infinita, a sostenere la pace, che non dovremmo stancarci mai di farlo e mai ci dovrebbe bastare.Sappiamo che questa partita non fermerà la guerra, ma sappiamo che il buon esempio ed il ” perseverare” , sono strumenti utili a contrastare la rabbia e l’impotenza che ci assale in questi giorni. Grazie al sempre gentile e super disponibile Giovanni Castelli , al Comune di Porto Empedocle per il gratuito Patrocinio e a tutte le associazioni amiche che hanno accettato FAI – Delegazione di AgrigentoFAI Giovani – AgrigentoCooperativa Sociale Sanitaria DelfinoAmnesty International – Gruppo 283 AgrigentoAssociazione Culturale San Giuseppe Grandi LavoriUsd Empedoclina OfficialWWF Sicilia Area Mediterranea ODVAics AgrigentoOratorio OrebSurf School Porto Empedocle – Windsurf / Sup / SurfPortoEmpedocle_TTT – Tierra Techo TrabajoASD FLEX OFFENSEPalestra Body FilcrazyPlastic Free SiciliaTennis Club Città dei Templi.”