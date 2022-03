Campobello di Licata, divieto di transito in Piazza Marconi

Il Comune, con ordinanza firmata dal sindaco, dispone il divieto di transito a tutti i veicoli con la sola delimitazione di corsia adibita al passaggio dei pedoni, tratto compreso tra la Via Edison e la Via Umberto; il divieto di fermata ambo i lati, nel tratto compreso tra la Via Michelangelo e la Via Marconi, per restringimento della carreggiata per la delimitazione del cantiere; il divieto di sosta ambo i lati, nel tratto compreso tra la Via IV Novembre e la Via Edison, per restringimento della carreggiata per la delimitazione del cantiere; e il senso unico, nel tratto compreso tra la Via IV Novembre e la Via Edison, con direzione di marcia verso la Via Edison. Le nuove disposizioni riguardano anche la via Edison e Generale Cascino.

Giovanni Blanda

loading..