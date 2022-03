Canicattì, svaligiate due abitazioni: indagini in corso

Ladri in azione a Canicattì dove in due diverse abitazioni sono riusciti a rubare e scappare. Il primo episodio si è verificato in contrada Corrige dove ignoti sono entrati nell’appartamento di un uomo residente al nord Italia ma attualmente in uso alla madre, una donna di 65 anni. I ladri in questo caso hanno portato via quattro quadri.

Il secondo episodio si è invece registrato in via Vittorio Emanuele. In questo caso i ladri hanno approfittato dell’assenza del proprietario di casa e, una volta dentro, hanno portato via una televisione di ultima generazione.

Entrambe le vittime, dopo aver appurato che le rispettive abitazioni fossero state prese di mira, si sono recati al locale commissariato per sporgere denuncia. Al via le indagini per risalire all’identità dei malviventi.