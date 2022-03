Caro carburante, sindaco Lampedusa: “Marineria in ginocchio”

“Il prezzo del gasolio per i pescherecci ha raggiunto anche in Sicilia livelli record, in alcune localita’ si paga fino ad 1 euro e 30 centesimi per un litro: e’ una situazione insostenibile che sta mettendo in ginocchio le marinerie siciliane ed in particolare quella di Lampedusa, dove la pesca rappresenta una delle attivita’ principali per la comunita’ della nostra isola”. Lo dice Toto’ Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa sul cario carburante.

“Dopo aver sollecitato l’assessore all’Agricoltura Toni Scilla – aggiunge Martello – mi rivolgo adesso al presidente della Regione Nello Musumeci affinche’ intervenga ponendo il tema del sostegno alle marinerie siciliane al centro dell’agenda del governo regionale. Stiamo parlando di un comparto che in Sicilia vede impegnati circa 4.800 lavoratori, e’ una emergenza vera – sottolinea il sindaco delle Pelagie – che, soprattutto in realta’ particolari come quella di Lampedusa e di altre isole minori, puo’ avere effetti pesantissimi sull’economia e sull’occupazione. Confidiamo in un intervento del presidente Musumeci a tutela dei pescatori siciliani e delle loro famiglie”.