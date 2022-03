Covid19, emergenza addio, stop a green pass, mascherine e sistema colori, ecco da quando

Fine dell’emergenza Covid19 e con essa addio a sistema regioni a colori, green pass e mascherine.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il decreto legge con le misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Nel decreto è contenuto il calendario per lo stop a tutte le misure anti contagio. progressivamente diremo addio al sistema colori delle regioni che di fatto viene meno da subito. poi, a seguire, stop al green pass sui messi pubblici, stop al super green pass al lavoro, poi addio al green pass generale e infine stop anche alle mascherine

Scuola

A partire dal 1° aprile la DAD varrà solo per gli studenti risultati positivi al Covid19. Resteranno a casa solo gli studenti contagiati dal Covid19 mentre coloro che hanno avuto contratti stretti potranno continuare a frequentare in presenza, in regime di auto sorveglianza qualora nella classe vengano superati 4 casi di positività. Dal 1° aprile tornano anche le le gite. Inoltre, l’obbligo vaccinale per il personale sanitario è valido fino al 31 dicembre 2022; per il personale della scuola fino al 15 giugno.

Stop a sospensione dei lavoratori over 50 senza il Super Green Pass

La sospensione dei lavoratori senza il Super Green Pass sopra i 50 anni non avverrà più. Sarà sufficiente per loro fino al 30 di aprile avere il Green pass base. La sospensione dal lavoro resterà solo per la fascia delle personale sanitario e i lavoratori di strutture ospedaliere e delle Rsa, in questo caso il prolungamento dell’obbligo è al 31 dicembre.

Mascherine al chiuso

L’obbligo di mascherine al chiuso viene prorogato fino al 30 aprile, poi il governo valuterà di volta in volta le misure necessarie ma per il momento questa misura nei luoghi di lavoro resta prevista.

Stadi e palazzetti

Dal 1° aprile 100% di capienza negli stadi e palazzetti e, in generale, negli impianti al chiuso. Fino al 30 aprile, all’aperto, basterà il green pass base mentre al chiuso, servirà il rafforzato. Mascherina FFP2 obbligatoria sia al chiuso sia all’aperto fino al 30 aprile. In merito all’attività sportiva: all’aperto non servirà nulla, ma servirà il green pass rafforzato per docce e spogliatoi. Al chiuso serve il rafforzato fino al 30 aprile.

Green Pass addio dal 1 maggio

Dal 1° maggio non sarà più necessario esibire il green pass. Dal 1° aprile non sarà più richiesto il green pass sui bus e, in generale, sui mezzi di trasporto pubblico locale, mentre continuerà a vigere l’obbligo di indossare le mascherine. Le norme sulle mascherine, come sottolineato dal ministro Speranza, restano invariate fino al 30 aprile. Per accedere negli hotel non ci sarà più bisogno del certificato vaccinale.

Colori delle Regioni

Con la fine dell’emergenza, dunque con la fine di marzo, sparisce anche il sistema delle regioni a colori

Quarantena per contatto con positivi

Sarà eliminata la quarantena per contatto anche per le persone non vaccinate: l’isolamento resterà solo per chi è positivo al Covid19.