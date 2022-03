Inchiesta “Waterloo – Girgenti acque”: il 6 maggio udienza preliminare

E’ stata fissata per il prossimo 6 maggio l’udienza preliminare del processo “Waterloo” scaturito dalla maxi-inchiesta sulla gestione della società Girgenti acque, colosso riconducibile all’imprenditore Marco Campione che ha gestito per anni il servizio idrico in provincia di Agrigento..

Sarà il Giudice dell’udienza preliminare Micaela Raimondo a celebrare il procedimento che vede come imputate 48 persone.

Come è noto, il pool di magistrati, coordinati dal procuratore Luigi Patronaggio e dall’aggiunto Salvatore Vella e composto dai sostituti Paola Vetro, Sara Varazi e Antonella Pandolfi, ha messo un punto fermo su un’attività di indagine durata oltre quattro anni e culminata il 23 giugno scorso con l’emissione del fermo a carico di 8 componenti del disciolto consiglio di amministrazione e dirigenti di Girgenti Acque. Provvedimento che, non è stato convalidato dal gip Francesco Provenzano e non ha superato il vaglio del Tribunale del Riesame che ha scarcerato tutti gli indagati.

Le parti offese individuate

Curatela fallimentare Girgenti Acque; Mario Cimino Pomicino Spa; Voltano Spa; Agenzia delle Entrate di Agrigento; Acoset srl; Civiesse Srl; Delta Ingegneria Srl; Aipa Spa; Aiem Srl; Ministero dell’Ambiente; Comune di Agrigento; Prefettura di Agrigento; Soprintendenza ai beni culturali di Agrigento; Arma dei Carabinieri

Nel collegio difensivo gli avvocati

Lillo Fiorello, Mohamed Ahmed, Giuseppe D’Acquì, Salvatore Pennica, Alfonso Neri, Antonino Gaziano, Stefano Verzelletti, Salvatore Salvago, Marco Patti, Salvatore Tirinnocchi, Serafino Mazzotta, Mario Zanchetti, Daniela Posante, Antonella Arcieri, Fausto Maria Amato, Monica Genovese, Vincenzo Zappulla, Gabriele Vancheri,Giovanna Morello, Danilo Giracello, Daniela La Novara, Giovanni Ponti, Roberto Zingari, Marcello Montalbano, Vincenzo Caponnetto, Giuseppe Lentini, Catia Barone, Francesco Gibilaro, Giuseppe Scozzari, Leonardo Marino, Fulvia Bravim Paolo Grillo, Gaspare Sassano.