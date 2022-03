Licata, sorpresa con droga in casa: denunciata 30enne

I poliziotti del Commissariato di Licata ha denunciato all’Autorità Giudiziaria una cittadina Marocchina trentenne residente in Licata, poiche’ ritenuta responsabile di detenzione illegale di sostanze stupefacenti nonche’ di inottemperanza dell’ordine del Questore di lasciare il territorio Italiano, poiche’ irregolare in vero, nel corso di una preordinata operazione di polizia, finalizzata alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, personale della sezione volante del commissariato di Licata effettuava una perquisizione domiciliare presso l’abitazione in uso alla citata cittadina Marocchina, nel corso della quale venivano rinvenuti, abilmente nascosti, due involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di quasi 8 grammi. Al termine delle operazioni la donna veniva deferita alla procura della repubblica di Agrigento per i reati sopra meglio indicati.

