Viabilità, Castronovo(Pd): “bisogna intervenire sulla strada statale 410”

La strada statale 410 e 410 dir. che collega i territori dei Comuni di Palma di Montechiaro, Camastra, Naro, Canicattì e rappresenta uno snodo fondamentale, tanto per i mezzi di trasporto delle merci, quanto per i tantissimi cittadini che quotidianamente ne usufruiscono per i loro spostamenti, è attualmente in condizioni di dissesto e la presenza di frane, avvallamenti, buche, rendono assai rischioso il transito degli automobilisti la cui incolumità è costantemente pregiudicata.

“Siamo consapevoli che il rilancio sociale ed economico dei nostri territori passa, anche e soprattutto, dal miglioramento delle condizioni delle nostre infrastrutture. Per questo – dichiara Mario Castronovo Segretario cittadino PD Palma di Montechiaro e Resp. Organizzazione PD Federazione di Agrigento – ci facciamo promotori di iniziative volte a destare l’attenzione sulle tante, troppe arterie stradali di fondamentale importanza per i cittadini che versano in condizioni che di fatto compromettono lo sviluppo di un intero territorio. Ci chiediamo: ma davvero, secondo le istituzioni siciliane, è ancora tollerabile offrire, a chi ha scelto di investire sul proprio futuro restando in Sicilia ed in provincia di Agrigento, strade e collegamenti che susciterebbero vergogna e ribrezzo in ogni altra parte del mondo? Davvero pensiamo che chi ha scelto di costruire qui il proprio avvenire, meriti infrastrutture tanto inadeguate? Più di due anni fa, a seguito di diverse segnalazioni insieme al Segretario PD di Naro Lillo Destro e Segretario PD di Canicattì Gaetano Vella, abbiamo investito della problematica l’On. Michele Catanzaro, nostro parlamentare regionale del PD, che ha presentato un’interrogazione al governo regionale, a fine di sapere quali interventi urgenti intende assumere, affinché possa essere garantita ai cittadini una regolare e sicura percorrenza. Purtroppo dobbiamo constatare come, a distanza di due anni dal quell’iniziativa parlamentare, nulla sia cambiato e la strada in oggetto continua a peggiorare nell’indifferenza generale, dice ancora Castronovo. Mentre Anas, governo Regionale e governo centrale discutono sul da farsi, i cittadini continuano a pagare le conseguenze di questo continuo scaricabarile, che concretamente si traduce in disagi di ogni genere e sorta!Il nostro impegno è, come sempre, massimo, fin quando non si getteranno le basi affinché anche nei nostri territori si possa viaggiare e percorrere le nostre strade nella massima sicurezza ed agibilitàPertanto, insieme al Segretario Provinciale PD Agrigento Simone Di Paola e all’On. Catanzaro chiederemo un incontro ai vertici Anas e solleciteremo nuovamente il nostro gruppo parlamentare all’ARS di incalzare il governo regionale affinché si svegli ed intervenga una volta per tutte per porre fine a questa vergogna.Noi siamo convinti che sia venuto il tempo che frasi come “non c’è sviluppo senza infrastrutture” possano finalmente trovare concretezza, in azioni e iniziative; per questo, in tutta la provincia, stiamo alzando la voce sulle condizioni di abbandono e di dissesto in cui versano tante strade della provincia di Agrigento e continueremo a farlo finché non avremo risposte adeguate per i cittadini.