Apertura pinacoteca, sopralluogo tra Parco Valle dei Templi e Comune Licata

Effettuato, nei giorni scorsi, un sopralluogo congiunto tra Comune di Licata e Parco Archeologico della Valle dei Templi, nei locali del Museo archeologico di Licata, per fare il punto sulla situazione della pinacoteca comunale.

Ad accogliere Roberto Sciarratta, Direttore del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, il Sindaco Giuseppe Galanti e l’Assessore ai Beni Culturali Violetta Callea.

“A breve, la tanto attesa pinacoteca comunale vedrà finalmente la luce. – è il commento dell’Assessore Callea – Nell’arco di qualche mese dovrebbero essere ultimati i lavori di adeguamento dei locali per i quali il Parco archeologico ha già stanziato 100mila euro. Nell’attesa, sono state avviate le indagini conoscitive sullo stato di conservazione delle opere d’arte che esposte in idonee vetrine climatizzate potranno essere finalmente rese fruibili. Alla pinacoteca, che sorgerà in un’ala del Museo archeologico della Badia – conclude Callea – si accederà dalla sala principale “.