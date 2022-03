Favara, evade prima dell’udienza: arrestato 30enne

I carabinieri della tenenza di Favara hanno arrestato yun 30enne noto alle forze dell’ordine, per il reato di evasione. Quando i carabinieri sono andati a prelevarlo per portarlo in tribunale per l’udienza hanno scoperto che Rizzo si era dileguato.

difeso dall’avvocato Daniele Re, si è giustificato dicendo che il citofono era rotto ma la versione non è stata ritenuta credibile dai militari dell’Arma.

Il pm Giulia Sbocchia aveva chiesto l’applicazione della misura cautelare in carcere ma il giudice Iacopo Mazzullo, dopo aver convalidato l’arresto, non ha applicato alcuna misura.