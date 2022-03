Favara, il Cif inaugura “la casa di tutti noi”

Dopo l’apertura de “La casa del bambino”, il CIF Comunale di Favara ” N.D. Maria Ghibellini Turco” si prepara per inaugurare “La casa di tutti noi”, un una casa aperta a tutti , anziani, disabili e famiglie.

“Concretamente Insieme per formare ed essere una Famiglia in cui ciascuno darà il proprio contributo e condividerà esperienze e conoscenze affinché l’altro/l’altra cresca nella consapevolezza che insieme si può andare lontano. Una famiglia albero in cui il nonno/la nonna sono le radici, i giovani i rami ed i più piccoli i nuovi germogli”, dichiara la presidente delle associazione Cif, Antonella Morreale.

Tante le famiglie che si sono messe a disposizioni dell’associazione: i cugini Rosario e Gerlando Stuto hanno messo a disposizione i locali, la Famiglia Palumbo Piccionello, che ha messo a disposizione un’auto che servirà per il trasporto degli anziani e dei disabili, e tante altre famiglie e imprenditori che con un piccolo contributo daranno aiuto.

La struttura, verrà inaugurata giorno 20 marzo alle ore 18,00 in via Stati Uniti, e verrà dedicata a Calogero Palumbo Piccionello.