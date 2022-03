Impianto rifiuti a Montallegro, Cirillo: ”disposta misurazione distanza dal centro abitato”

“Il 12 Febbraio scorso, la Giunta Regionale aveva deliberato rigettando il ricorso in opposizione presentato dal Comune di Montallegro relativamente al progetto del FORD presentato dalla ditta Catanzaro. Mi ero recato a Palermo ad incontrare di persona il Presidente Musumeci mettendolo al corrente dei fatti. Successivamente avevo fatto una nota allo stesso Presidente in modo di poter rivedere la decisione della Giunta Regionale e di voler misurare la reale distanza tra il centro abitato e l’impianto proposto, presuppisto indispensabile per l’approvazione del progetto, considerato che questa non era stata effettuata dagli organi regionali. Oggi la Giunta Regionale e’ ritornata sui suoi passi ed ha dato incarico al Dipartimento Regionale ad effettuare la misurazione.Volevo Ringraziare il Presindente Musumeci per aver ascoltato e tenuto in considerazione una richiesta legittima fatta dal Popolo Montallegrese. Sempre al fianco dei montallegresi”. Lo scrive in una nota il sindaco di Montallegro, Giovanni Cirillo.

