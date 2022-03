Lampedusa, vogliono fotografare mare in tempesta: auto in acqua e occupanti salvati dai Vigili del fuoco

Brutta disavventura al molo di Cala Pisana a Lampedusa.

Un’auto è finita in mare; da quanto si apprende 5 persone, tra cui una donna sono stati travolte dal mare in tempesta.

Tutti si erano recati sul molo con molto azzardo per fotografare il mare in tempesta, quando sono stati travolti dalle onde.

Immediatamente gli occupanti dell’autovettura hanno abbandonato l’abitacolo per mettersi in salvo. Ed hanno fatto appena in tempo dato che poi l’auto è finita in mare.

Sul posto, lanciato l’allarme, si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento che stanno cercando di recuperare il mezzo.