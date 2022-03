Omicidio colposo, chiesto non luogo a procedere per tre medici dell’ospedale

La Procura di Agrigento, al termine della requisitoria in aula, ha avanzato la richiesta di non luogo a procedere – per intervenuta prescrizione del reato – nei confronti di tre medici dell’ospedale San Giovanni di Dio. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

La vicenda scaturisce dalla denuncia dei familiari di una agrigentina di 43 anni deceduta nel luglio 2013 a 43 anni in ospedale. Nel 2019 era arrivato il rinvio a giudizio disposto dal Gup del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto. I medici sono accusati di omicidio colposo e – secondo la ricostruzione accusatoria – di aver omesso una terapia idratante e di non aver predisposto una tac che avrebbe potuto evitare il decesso della donna.

Gli imputati sono difesi dagli avvocati Giuseppe Scozzari, Giusy Katiuscia Amato e Ignazio Valenza che discuteranno il prossimo 31 marzo. Ieri mattina, invece, ha parlato l’avvocato della parte civile Salvatore Virgone.