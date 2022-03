Abusi sessuali sulla nipote di 6 anni: nonno orco resta in carcere

Niente domiciliari per il nonno paterno 68enne accusato di abusi sessuali nei confronti della nipotina di sei anni. Rimane in carcere essendo stato rigettato il ricorso di attenuazione della misura restrittiva presentato dal difensore dell’indagato. L’uomo 68enne venne arrestato lo scorso mese dalla compagnia dei carabinieri di Sciacca nella sua abitazione in provincia di Trapani.

Secondo le investigazioni, approfittando dell’assenza dei genitori, il 68enne nonno avrebbe abusato di lei, mostrandole anche materiale pornografico. I fatti sono accaduti la scorsa estate in un piccolo paese in provincia di Trapani.

La bruttissima vicenda emerge dalle confessioni della piccola vittima che aveva raccontato ai genitori che il nonno le aveva fatto vedere dal suo telefonino foto di uomini e donne nudi in atti sessuali e le aveva mostrato nel bagno di casa le proprie parti intime. I genitori, scossi dall’accaduto, si sono rivolti ad una psicologa e nell’autunno dello scorso anno si sono rivolti alla Procura della Repubblica di Sciacca.

I genitori lasciavano frequentemente la loro piccola al nonno paterno, perché entrambi lavorano. Vi sono intercettazioni ambientali. La bimba, davanti agli psicologi nominati dall’autorità giudiziaria, ha ricostruito con lucidità i comportamenti del nonno, descritto fatti e particolari agghiaccianti e crudi.