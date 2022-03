Agrigento, il Libero Consorzio ricerca immobili idonei per uso scolastico

Pubblicato sul sito internet del Libero Consorzio l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per la locazione o la vendita di immobili idonei ad uso scolastico, preferibilmente nel territorio del comune di Agrigento.

Questa Amministrazione ha, infatti, ravvisato l’esigenza di ridisegnare l’assetto degli Istituti scolastici di propria competenza anche attraverso l’individuazione di nuovi immobili da destinare ad uso scolastico.

L’avviso sottoscritto dal Commissario Straordinario Raffaele Sanzo e dal Segretario Generale Pietro Amorosia e’ finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse che serviranno a favorire la partecipazione di soggetti interessati a cedere gli immobili idonei nel rispetto dei principi di economicità, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità.

I soggetti interessati potranno inviare un’offerta che dovrà contenere una relazione descrittiva dell’immobile ed, altresì, il prezzo offerto per la transazione, specificando se l’immobile sarà consegnato in locazione ovvero in compravendita. L’Ente si riserva di valutare le manifestazioni di interesse pervenute entro trenta giorni, a partire dall’11 marzo, e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

L’avviso, in ogni caso non vincola l’Amministrazione che si riserva la facoltà di procedere alla verifica ed alla idoneità degli immobili.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web www.provincia.agrigento.it dove è pubblicata la documentazione necessaria.