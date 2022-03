Una casalinga 58enne di Favara è stata arrestata dai carabinieri della locale Tenenza in esecuzione di un’ordinanza di carcerazione. La donna, infatti, deve scontare due mesi di reclusione per una condanna per abusivismo edilizio. Dopo le formalità di rito la 58enne è stata posta in regime di detenzione domiciliare.

