Viabilità, incontro tra commissario Sanzo e deputato Perconti

Il Commissario Straordinario Raffaele Sanzo ha ricevuto il deputato nazionale Filippo Perconti in visita al Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

​Numerose le questioni discusse con il Commissario Sanzo tra cui la situazione della viabilità in provincia di Agrigento, con particolare riferimento alla rete viaria dei comuni di San Biagio e Casteltermini. Il Commissario Sanzo ha informato l’On. Perconti sullo stato di attuazione degli interventi di miglioramento della viabilità provinciale.

​L’on. Perconti ha voluto conoscere anche lo stato dell’edilizia scolastica di competenza del Libero Consorzio, con particolare attenzione alla condizione delle aule degli Istituti superiori della città di Agrigento e delle altre scuole superiori della provincia.

​L’Onorevole Perconti ha preso atto delle criticità esistenti nel territorio della provincia e ha manifestato l’intenzione di intraprendere una continua interlocuzione con il Sottosegretario alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili On. Giancarlo Cancelleri e con il Sottosegretario all’Istruzione on. Barbara Floridia per intervenire sulle emergenze presenti.