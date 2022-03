Bonus benzina da 200 euro, come funziona e a chi spetta

Tra gli interventi del Governo Draghi contro il caro carburante c’è anche il bonus benzina. Di cosa si tratta?

Nel limite di 200 euro per lavoratore, per il 2022, l’importo del valore del buono benzina ceduto a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti non concorre alla formazione del reddito: esente da tasse, insomma.

Poi, non sono previsti requisiti o tetti al reddito per potere accedere al bonus benzina. L’unico requisito che è la misura è destinata ai lavoratori dipendenti di aziende private: restano, quindi, esclusi i titolari di Partita IVA e i dipendenti pubblici. Questo bonus non va richiesto ma è l’azienda a decidere se prevederlo e concederlo ai dipendenti. Quindi, non occorre la presentazione di alcuna domanda.

A proposito dei prezzi del carburante, in attesa del taglio delle accise annunciato dal premier Mario Draghi, cioè di 25 centesimi al litro, il costo del gasolio è tornato meno caro della benzina. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato scorso IP ha ridotto i prezzi consigliati della benzina di 6 cent/litro e quelli del diesel di 10 cent. Per Q8 rispettivamente -5 e -10, per Tamoil -6 e -8.

Di seguito, invece, le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina, domenica 20 marzo su circa 15mila impianti:

Benzina self service a 2,134 euro/litro (-78 millesimi, compagnie 2,138, pompe bianche 2,125), diesel a 2,120 euro/litro (-98, compagnie 2,122, pompe bianche 2,113).

Benzina servito a 2,247 euro/litro (-78, compagnie 2,284, pompe bianche 2,176), diesel a 2,236 euro/litro (-102, compagnie 2,273, pompe bianche 2,162). Gpl servito a 0,888 euro/litro (+16, compagnie 0,892, pompe bianche 0,884), metano servito a 2,230 euro/kg (invariato, compagnie 2,342, pompe bianche 2,152), Gnl 2,122 euro/kg (+4, compagnie 2,141 euro/kg, pompe bianche 2,108 euro/kg).

I prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,217 euro/litro (servito 2,415), gasolio self service 2,216 euro/litro (servito 2,424), Gpl 0,985 euro/litro, metano 2,677 euro/kg, Gnl 2,099 euro/kg.