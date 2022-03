Campobello di Licata, il Comune ha rilasciato una licenza edilizia

Il Comune ha rilasciato una licenza edilizia, per realizzare un fabbricato adibito a magazzino e, in parte, per una costruzione commerciale, in via Allende, zona C1, del Piano regolatore generale, superficie mq 151,20.

Licenza edilizia anche a Tricoli Teresa, per la regolarizzazione urbanistica, per difformità riscontrate nel fabbricato, zona B, del Prg, superficie mq 83,40.

Giovanni Blanda

