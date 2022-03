Canicattì, dona parte del fegato al figlio di due anni: “Il regalo più bello è lui”

Dona una parte del fegato al figlioletto di due anni, colpito da una rara malattia, restituendogli serenità e speranza di vita. E’ la storia a lieto fine di Gioacchino e Alessio, papà e figlio originari di Canicattì, la cui vicenda è stata ripresa dal quotidiano La Repubblica. Tutto comincia nel 2019 quando al piccolo, due mesi di vita all’epoca, viene diagnosticata un’ atresia delle vie biliari.

Da alcuni controlli di routine è emerso il problema che però non ha gettato nello sconforto papà Gioacchino e mamma Stella. Così si sono affidati al professore Jean de Ville de Goyet, direttore del Dipartimento di pediatria per la cura e lo studio delle patologie addominali e dei trapianti addominali dell’Ismett di Palermo. Ed è proprio al medico e alla sua equipe che Gioacchino vuole esprimere la sua gratitudine: “Se posso passare i giorni con mio figlio, è merito del professore De Ville e di tutti i medici e gli infermieri che si sono presi cura di noi”.

Il trapianto viene eseguito la mattina del 21 luglio 2020: “Eravamo in piena pandemia, fare visite ed esami era difficilissimo. Il primo intervento per ricostruire le vie biliari non è stato risolutivo – ha raccontato Gioacchino a Repubblica – E così il professore ci ha messo davanti a un bivio: metterci in lista d’attesa per il trapianto da donatore deceduto o fare le analisi per capire se io o mia moglie fossimo compatibili per la donazione da vivente. Non ci ho pensato due volte, mi sono offerto.”

Infine Gioacchino chiosa: “Ma il regalo più bello me lo fa lui ogni giorno quando mi chiama papà, mi stringe, gioca con me”.