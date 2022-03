Distribuzione dei giochi a livello mondiale

Al giorno d’oggi l’industria della ludopatia è un colosso che fa parte di un più ampio settore ovvero quello dell’intrattenimento. Tra tutti i settori dell’intrattenimento questo è quello che si è sviluppato di più grazie anche a Internet e grazie a tutte le nuove tecnologie che hanno permesso uno sviluppo ancora più grande dei videogiochi e delle realtà virtuali presenti in questo mercato. Il fatturato di questa industria è pari a circa 176 miliardi e si stima che aumenterà esponenzialmente nei prossimi anni. Anche gli utenti che fanno parte di questa industria sono in continuo aumento proprio per il fatto che le industrie produttrici cercano di inglobare sempre più fasce d’età nei videogiochi. Infatti il numero di utenti presenti online è circa 3,2 miliardi. In questo enorme settore, i casinò sono una fetta che ricopre circa la metà degli utenti. Sono presenti tantissimi casinò online e siti che confrontano i diversi casinò presenti online come ad esempio Casinofy. Molti casinò offrono ai propri utenti la possibilità di utilizzare bonus di benvenuto così da invogliare i giocatori a sperimentare nuovi giochi. Il mercato dei videogames si è spostato anche sull’online con applicazioni per smartphone che permettono agli utenti di utilizzare i giochi quando e dove vogliono. Più della metà del settore infatti utilizza gli smartphone per giocare e l’età media dei giocatori è di circa 34 anni.

Quali sono le nazioni che spendono più soldi con i videogiochi?

Le nazioni che utilizzano i videogiochi sono tantissime, e al primo posto si piazzano gli Stati Uniti con una spesa totale pari a circa 20,5 miliardi di dollari. Al secondo posto si piazza la Cina con circa 17,9 miliardi di dollari. Al terzo posto abbiamo il Giappone, seguito poi dalla Germania e dal Regno Unito. L’Italia in questa classifica si piazza al nono posto con circa 1 milione di dollari di spesa. Il numero di gamer presenti online è circa 2,7 miliardi e di questi solo 1,5 si trova in Asia. L’Europa ha circa 386 gamer mentre l’America 210 milioni. Un fenomeno che si è sviluppato in seguito alla crescita della community è sicuramente l’utilizzo di community e di social network con pagine dedicate per esempio su Twitch o su altre piattaforme come Instagram o Facebook. Un’altra piattaforma molto utilizzata dai gamer è sicuramente YouTube con circa 100 miliardi di visualizzazioni su questi temi.

Quali sono le città di interesse per i gamer internazionali?

Le città che coinvolgono di più i giocatori sono sicuramente al primo posto Seul in Corea del Sud che è diventata la capitale mondiale per gli eventi sportivi. Al secondo posto si piazza Tokyo, in Giappone con nomi famosi come Nintendo. Al terzo posto abbiamo Hangzhou in Cina con una nuova torre eSports da circa 280 milioni di dollari. Quest’anno nel 2022 si terranno i giochi asiatici. La città ha infatti deciso di creare un’accademia di eSport e un parco a tema dedicato interamente al gambling. Al quarto posto abbiamo Malmo in Svezia, al quinto Bucarest in Romania con un settimana dedicata interamente al gambling chiamata Bucharest Gaming Week. Al sesto posto abbiamo Singapore con un numero altissimo di ore spese in gioco alla settimana per ogni utilizzatore. A Singapore si svolge anche un evento ogni anno chiamato GameStart che dura 2 giorni. Quando è presente questo evento vengono presentati tutti i nuovi videogiochi dell’anno, vengono organizzate delle sfide tra i diversi giocatori e vengono organizzate delle visite. Al settimo posto abbiamo Vancouver in Canada, all’ottavo Budapest in Ungheria con un utilizzo enorme di Candy Crush rispetto alle altre nazioni. Al nono posto abbiamo Londra in Inghilterra con un grande festival annuale chiamato London Games festival che dura due giorni e in cui vengono riuniti tantissimi gamer e diversi investitori presenti sul mercato. Al decimo posto abbiamo San Paolo in Brasile. Il Sud America è diventato uno dei mercati in più rapida espansione al mondo. Infatti si contano circa 75,7 milioni di giocatori e circa 1,5 miliardi di dollari spesi. Da moltissimi anni San Paolo in Brasile ospita il BIG Festival chiamato Brazilian Independent Games Festival. In Europa una delle città con il più alto numero di utilizzatori è sicuramente Mosca, in Russia. Sta avendo un forte aumento grazie anche ai continui videogiochi che vengono creati in questo ambito e specialmente a tutte le novità digitali che hanno deciso di introdurre nei videogiochi.