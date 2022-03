Evade dai domiciliari, favarese torna in carcere

Il Tribunale di Agrigento ha aggravato la misura cautelare nei confronti di Alessandro Rizzo, il ventottenne favarese, che era stato arrestato nei giorni scorsi per evasione dagli arresti domiciliari. Il giovane è stato trasferito alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di contrada “Petrusa”.

Erano stati i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento, ad arrestare il ventottenne che anziché restare ai domiciliari in una comunità di Raffadali, senza autorizzazione, è stato trovato in un’auto, con un pregiudicato venticinquenne. Rizzo è stato arrestato per evasione, mentre l’amico denunciato per non essersi sottoposto al test alcolemico e tossicologico.