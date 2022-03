Gasolio agricolo, accolti i suggerimenti della mozione Sunseri (M5S): si dà finalmente il via alle domande telematiche

“Basta con i vecchi libretti cartacei per ottenere il gasolio agricolo: adesso le procedure potranno essere più rapide perché si faranno solo online, grazie alla nuova piattaforma telematica di cui la Regione Siciliana si è dotata, accogliendo così la richiesta che avevamo fatto nel 2018, mediante una mozione all’Ars”.

Lo afferma il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Sunseri, primo firmatario dell’atto parlamentare dedicato alla “dematerializzazione delle istanze per l’assegnazione dei prodotti petroliferi da ammettere all’impiego agevolato in agricoltura” e adesso messo in atto concretamente dal governo regionale.

“Le richieste per il carburante agricolo ad accisa agevolata – spiega Sunseri – passeranno adesso dalla piattaforma telematica Quadrifoglio Uma Sicilia, consentendo di semplificare le procedure, eliminare completamente il cartaceo e velocizzare i tempi, così come avviene già da tempo in altre regioni d’Italia. Esattamente come avevamo chiesto con la mozione al governo, presentata a ottobre 2018, la Regione si è finalmente allineata con il Codice Agenda Digitale, che impone la dematerializzazione di tutti i procedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni. Un risultato che ci aspettavamo di vedere raggiunto ancora prima, ma che comunque è arrivato e rappresenterà un vantaggio per le imprese agricole”, conclude il deputato 5 Stelle.