Lavoratori stagionali ESA, Diventerà Bellissima chiede una legge per la stabilizzazione

Il gruppo parlamentare di Diventerà Bellissima all’Assemblea Regionale Siciliana, con in testa il portavoce On. Giusy Savarino, ed il Deputato di Attiva On. Matteo Mangiacavallo, hanno presentato una mozione per impegnare il Governo della Regione a intervenire presso il Governo Nazionale.

Alla luce della nuova programmazione dei fondi del PNRR, che pongono come tema prioritario le misure per combattere gli effetti negativi del cambiamento climatico e a tutela del territorio e dell’ambiente, i Parlamentari di #DB impegnano il Governo Regionale a chiedere al Governo nazione una legge cornice che autorizzi la regione, e per esso l’ESA, a modificare il contratto di lavoro degli O.T.D. in tempo indeterminato.

I Parlamentari chiedono ciò a ragione dell’importante lavoro che gli O.T.D. svolgono e che necessita potenziare, non solo nel periodo stagionale, nella cura e pulizia di torrenti e fiumi, per prevenire e combattere le sempre più frequenti tempeste alluvionali, oltre ad incrementare gli indispensabili interventi sulla viabilità rurale.

