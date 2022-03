San Giovanni Gemini, asilo nido preso di mira dai vandali: al via le indagini

Ignoti vandali sono riusciti ad intrufolarsi all’interno dell’asilo comunale di via Cadorna a San Giovanni Gemini mettendo a soqquadro l’intera struttura dove sono in corso alcuni lavori di ristrutturazione.

I vandali sarebbero entrati in azione nelle ore notturne, approfittando del buio per non essere visti. Danneggiati arredi e alcuni estintori. L’amara scoperta è stata fatta il giorno dopo quando sono stati allertati gli uomini delle Forze dell’Ordine. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri che ora indagano sull’accaduto.