Torna la primavera, è il momento degli scooter

Siamo il Paese della Vespa, uno dei simboli dell’Italia in tutto il mondo, e non dovrebbe quindi sorprenderci la diffusione degli scooter nelle nostre città: questi motocicli sono infatti perfetti per districarsi nelle vie strette o negli ingorghi di traffico metropolitano, oltre che per piccoli spostamenti nelle giornate libera. Col ritorno della primavera anche le due ruote escono dalla “panchina” invernale e tornano a vivere più pienamente le città, e le case costruttrici propongono nuovi pneumatici pensati proprio per questi modelli.

Quanti scooter ci sono in Italia

Gli ultimi dati sulle immatricolazioni di moto in Italia ci consentono di inquadrare il fenomeno: stando ai report di varie associazioni di categoria, il 2021 della mobilità ha celebrato nuovamente le due ruote a motore, che hanno visto crescere tutti i segmenti, con aumento a doppia cifra per ciclomotori, scooter e moto. In dettaglio, lo scorso anno sono stati venduti quasi 300mila veicoli, esattamente 289.067 veicoli, con più del 20 per cento in più rispetto all’anno precedente e valore migliore anche rispetto a quello di 10 anni fa, quando vennero venduti 255mila veicoli.

È molto positiva soprattutto la crescita degli scooter, che targano 151.153 mezzi, più della metà dell’intero volume di immatricolazioni.

I nuovi pneumatici per scooter

Da questo quadro risulta chiaro come il segmento degli scooter abbia un peso cruciale per l’intero mercato delle due ruote in Italia, e quindi non sorprende che i grandi brand costruttori di pneumatici abbiano destinato sempre più attenzione allo sviluppo di soluzioni apposite, come possiamo vedere anche sulle pagine del sito EuroimportPneumatici dedicate alle gomme scooter, adatte a chiunque non veda l’ora di scorrazzare sul suo veicolo.

La più recente proposta in tal senso si chiama Michelin City Extra, la nuova soluzione di pneumatici scooter realizzata dalla casa francese su misura di guidatori di ciclomotori e piccole moto, con uno sguardo specifico alla ottimizzazione dei fattori di durata chilometrica e aderenza su bagnato.

Come sono le nuove Michelin City Extra

Da questo punto di vista, stando alle informazioni presentate da Michelin, la nuova gamma (che sostituisce Michelin City Pro e Michelin City Grip Pro) assicura immediatamente due vantaggi concreti: incremento della durata del 10 per cento e miglioramento della aderenza del 24 per cento.

Tali obiettivi sono stati raggiunti grazie al nuovo design adattivo del battistrada, che permette un complessivo perfezionamento delle prestazioni, soprattutto per quel che riguarda la resistenza all’usura, e alla tecnologia Michelin Water Sipes, che si compone di lamelle per tagliare il velo d’acqua sulla superficie stradale e ottimizzare l’aderenza degli pneumatici in condizioni difficili.

Pirelli pensa agli scooteristi di domani

Se Michelin pensa agli scooteristi di oggi, proponendo il suo modello in vendita sin da queste settimane, Pirelli ha lanciato un piano più ampio per i guidatori di veicoli a due ruote, che trova il suo punto di riferimento nello sviluppo del Pirelli Diablo Rosso Scooter SC, pneumatico omologato per utilizzo stradale e caratterizzato dal disegno battistrada con l’iconico intaglio a fulmine che rimanda al family feeling della gamma sportiva Pirelli.

Dal punto di vista tecnico, questo modello rappresenta una soluzione efficace per combinare compattezza del battistrada, drenaggio dell’acqua e un’ottimizzazione dell’usura, con una mescola racing 100% carbon black che offre alti livelli di grip e consente un ampio intervallo di temperature di esercizio; il profilo di derivazione racing permette invece una discesa in piega immediata, facilitando allo stesso tempo i cambi di direzione.

L’impegno prospettico del brand della P lunga sta nella decisione di utilizzare questo pneumatico per le competizioni su scooter e, da qualche mese, anche per gommare i mezzi di Scuola Motociclismo, ovvero mini moto, pit bike e minigp utilizzate dagli allievi nei corsi di Scuola Motociclismo, che sono appunto equipaggiate esclusivamente con pneumatici Pirelli ad alte prestazioni DIABLO ROSSO Scooter SC da 12 pollici, scelti per le prestazioni e la sicurezza che offrono.