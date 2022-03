Videoconferenza per le scuole organizzata dal Kiwanis Club Parnaso su “Ambiente e Sostenibilità”

Lunedì 21 marzo dalle 9,30 alle 11,00, ha avuto luogo una videoconferenza organizzata dal Kiwanis Club Parnaso sul tema Ambiente e Sostenibilità. Destinatari alunni e docenti delle scuole della città. Dopo i saluti del Presidente del club, Rosalba Fiduccia, che ha accennato alle finalità del Kiwanis, organizzazione che da oltre cento anni opera a livello mondiale a favore dei bambini, sono intervenute le Dirigenti scolastiche Dott.ssa Giuseppina Cartella e Dott.ssa Ausilia Corsello, sempre disponibili ad accogliere le iniziative del Kiwanis. All’incontro hanno partecipato le classi del Circolo Didattico Don Bosco, dell’I.C. “G.Verga” e dell’I.C. “S. Gangitano”. Si è entrati nel vivo dell’argomento con l’intervento dell’Assessore alla Cultura e all’Ambiente, Ing. Lillo Ferrante Bannera, che ha illustrato i problemi della nostra città dal punto di vista ambientale, nonché le iniziative e le proposte per risolverli, e ha accennato anche ai problemi del nostro pianeta e ai progetti sostenibili che possono assicurare un futuro migliore. E’ seguita quindi la relazione del Chair distrettuale Ing. Giancarlo Bellina che, proiettando delle slide, ha parlato in modo ampio, chiaro ed esauriente delle condizioni del nostro pianeta e dei pericoli ai quali va incontro a causa dei comportamenti irresponsabili dell’uomo. Facendo riferimento ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, ha indicato una serie di comportamenti ai quali attenersi per salvaguardare l’ambiente e assicurare un futuro alle generazioni che verranno, comportamenti compatibili con la capacità della natura di autorigenerazione dei beni che noi umani consumiamo, comportamenti che permettano di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. Ha concluso sottolineando che è tempo di prenderci cura del nostro pianeta e di transitare da un modello di sviluppo lineare, ad alto spreco di risorse e alta produzione di rifiuti, ad un modello di sviluppo circolare, basato su un’economia reale ed efficiente, che punti su una migliore qualità complessiva della vita, sociale, ambientale ed economica, in cui convertire rifiuti in risorse, criticità in opportunità. Gli alunni hanno seguito con molto interesse questo altro incontro formativo organizzato dal Kiwanis, nell’ambito di uno degli obiettivi del service distrettuale “Diritto all’Ambiente”, che mira a promuovere e a diffondere la cultura della sostenibilità nelle giovani generazioni. A conclusione dell’incontro, il saluto del Luogotenente Governatore della Divisione 6 Sicilia, Dott. Alfredo Butera, che ha portato i saluti del Governatore del Kiwanis Distretto Italia San Marino, Angela Catalano, impegnata in un’altra manifestazione kiwaniana, e, nel ribadire l’importanza dei temi trattati, ha ringraziato i dirigenti scolastici e i docenti e si è complimentato con i ragazzi per l’attenzione e l’interesse dimostrati.

