Aica, tre nomi per la carica di Direttore Generale

Sono tre i candidati finali alla carica di Direttore Generale di Aica, l’Azienda Idrica dei Comuni Agrigentini che si occupa della gestione del servizio idrico in provincia di Agrigento.

I tre nomi sono nello specifico: Claudio Guarneri, Domenico Armenio e l’attuale presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento, Achille Furioso.

E’ possibile che la nomina di uno dei tre avverrà subito dopo il colloquio tecnico-motivazionale che ognuno di loro terrà presso la sede dell’Aica, il prossimo 28 marzo.

La valutazione dei candidati, inizialmente una dozzina, è stata fatta da una apposita commissione esterna nominata da Aica.

Ora non resta che attendere. Probabilmente già entro fine mese si dovrebbe conoscere il nome del nuovo Direttore Generale che sostituirà l’attuale Direttore pro-tempore, Fiorella Scalia, tra l’altro anche componente del CdA dell’azienda consortile, e che dovrà prendere le redini della società subentrata nell’agosto del 2021 alla Gestione commissariale prefettizia, che a sua volta aveva preso il posto della Girgenti Acque, per le note vicende giudiziarie, e oramai dichiarata in stato di fallimento dal Tribunale di Palermo.

