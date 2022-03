Avvocatessa aggredita e rapinata in casa: denunciato 21enne

Entra repentinamente in casa di un’avvocatessa di Agrigento, nel centro storico a pochi passi dalla via Atenea, e dopo averla aggredita alle spalle le porta via la borsa.

E’ bastato davvero poco alle forze dell’ordine – con i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento – a rintracciare e dare un nome al presunto responsabile. Si tratta di un 21enne agrigentino che adesso è stato denunciato a piede libero per rapina. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di sabato.

Il giovane si è intrufolato in casa dell’avvocatessa e, dopo averla aggredita alle spalle, ha rubato la borsa all’interno della quale c’era denaro contante e qualche effetto personale. La donna ha chiamato e raccontato tutto alle forze dell’ordine che in breve tempo si sono messi sulle tracce del 21enne, residente a poche centinaia di metri dall’abitazione dell’avvocatessa.